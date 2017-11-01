Блогер: не удивлюсь, если Пучдемон окажется в том же Ростове, наряду с еще одним «легитимным»

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что, анализируя события, который происходят в испанской Каталонии посещает мысль, что все это мы где-то видели в Украине. Все мы помним, что в Каталонии все начиналось тоже с маханий флагами, криков «Нам хоть камни с неба» и «Даешь референдум».
Павло Правый отмечает, что сам по себе интересный тот факт, что главный инициатор КДР – президент правительства Каталонии Карлос Пучдемон первое, что сделал, оказавшись в Брюсселе – собрал прессу и заявил, что в Мадриде засела хунта или же, выражаясь на его языке, в Испании нет демократии, а он сам вместе с верными ему бывшими членами правительства Каталонии будет вести борьбу с мадридскими узурпаторами с Брюсселя.
«Не удивлюсь, если Пучдемон скоро окажется в том же Ростове, наряду с еще одним «легитимным» и будет кричать оттуда испанцам «остановитесь». Как по мне, почерк этой грандиозной аферы один и тот же. И уши кремлевских мишек торчат за каталонской авантюрой, так же, как за ЛНР и ДНР. Западные спецслужбы уже даже и доказательства собрали», – резюмировал блогер.