Олешко: не может быть совпадением, что атака на МВД произошла именно сейчас – во время раскачки политической обстановки в стране

Как сообщает replyua.net, известный украинский блогер Мирослав Олешко в своем блоге пишет о том, что глава МВД Арсен Аваков демонстрирует готовность не препятствовать следствию НАБУ относительно своего сына, что свидетельствует не только о его государственных взглядах, но и о твердом характере и отсутствии чувства вины.
По словам блогера, сам факт обыска не означает доказанной вины. Еще не понятно, почему НАБУ действует выборочно, и не провели, например, обыски у Сергея Лещенка, который якобы одолжил 7 млн грн на элитную квартиру в столице и теперь за непонятные средства делает там ремонт. НАБУ отказались от нарушения уголовно-процессуального производства по Лещенко, который кстати является другом Гриценко и Сакварелидзе, которым НАБУ сливает информацию.
По мнению Олешко, происходящее – это однозначно попытка расшатать провластную коалицию, но у людей, которые организовали цирк под Верховной Радой ничего не выйдет. Блогер подчеркивает, не может быть совпадением, что атака на МВД произошла именно сейчас во время раскачки политической обстановки в стране. Особенно если учесть, что заместитель директора НАБУ грузин Гизо Углава может выполнять поручения Саакашвили.