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Блогер: если мы хотим, чтобы суды не отпускали коррупционеров, то давайте требовать от депутатов изменить УПК

Блогер: если мы хотим, чтобы суды не отпускали коррупционеров, то давайте требовать от депутатов изменить УПК
Как сообщает replyua.net, экс-главу Держкоминвестпроекту Владислава Каськива экстрадировали в Украину, но, как часто бывает в Украине, сразу после «перемогы» последовала «зрада». Каськива под стражей долго не задержали и выпустили из зала суда под залог. Комментируя ситуацию известный украинский общественный активист и блогер Карл Волох отметил, что все традиционно фыркнули по поводу очередного сановного вора, выдернутого ГПУ аж из Панамы и отпущенного судом под залог.

По словам блогера, СММ уже традиционно обвинили никчемных правоохранителей и продажных судей, а на самом деле в данном случае ни первые, ни вторые невиновны. «Если мы хотим, чтобы суды не отпускали высокопоставленных коррупционеров, то давайте требовать от депутатов изменить УПК, а уже потом ругать судей, хотя среди них немало и зарабатывают, покрывая коррупционеров», – написал блогер.

Он отмечает, что не все, что нам навязывают драгоценные наши иностранные партнеры, должно немедленно приниматься. Мы должны изменять законодательство, чтобы воровать было страшно, ведь залогом отделаться было невозможно.
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