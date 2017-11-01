Лещенко «одолжил» у друзей на покупку фешенебельной квартиры в центре Киева, а обвинения предъявлены Каськиву

Как передает replyua.net, экс-главы Держкоминвестпроекту Владислава Каськива экстрадировали в Украину. Экс-чиновника в наручниках с позором привезли в зал суда трое работников СБУ. Как пишет в своем блоге украинский политтехнолог Виктор Уколов, то, что Каськива отпустили из зала суда под залог еще ничего не значит. Если убежит, привезут снова, опыт уже есть.
Виктор Уколов отмечает, что сегодня хотелось бы напомнить браваду Каськива с газеткой в руках год назад и сотни придирчивых материалов в Украине, что у прокуратуры ничего не получилось и тому подобное. Политтехнолог отмечает, что устойчивой украинской традиции никто конечно же теперь не признает ошибки. Более того, сама экстрадиция прошла почти незамеченной в СМИ. Ведь это не «зрада».
По словам Уколвоа, распространению сигнала способствовало очередное неудобоваримое решение суда: теперь телеканалы ухватятся за него и расскажут, что Каськива отпустили под залог и только благодаря этому люди таки узнают, что его в наручниках уже привезли из Панамы. К слову Каськива обвиняют в присвоении 7,5 миллионов гривен. «Сумма ничего не напоминает? Именно столько Сергей Лещенко «одолжил» у друзей на покупку фешенебельной квартиры в центре Киева», – резюмировал Уколов.