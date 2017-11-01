Наталья Юсупова: портрет Авакова должен быть правдив до конца, а не только со слов СМИ, которые очень часто не честны на руку



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По словам Натальи Юсуповой, больше всего неприятно слышать в адрес Александра Авакова самые приятные эпитеты «мажор, гуляка, клубы», нелицеприятно высказываются некоторые люди и о его пребывании в зоне



Она отмечает, что за все время знакомства Александр Аваков зарекомендовал себя, как воспитанный молодой человек, который всегда был на «вы», без понтов и какого -либо тщеславия. Наталья Юсупова подчеркивает, что она не боится обвинений в защите «такого сякого», своим постом она лишь хотела, чтобы портрет человека был правдив до конца, а не только со слов СМИ, которые очень часто не честны на руку. Волонтер отмечает, что промолчать не могла, это было бы нечестно.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Как сообщает replyua.net , известная украинская волонтер Наталья Юсупова на своей странице в соцсети Facebook отреагировала на скандальное задержание НАБУ сына министра МВД Александра Авакова. Как пишет Наталья Юсупова, она долго думала написать ли свой пост, ведь он, скорее всего в большинства людей вызовет агрессию и невосприятие, но тем не менее, решилась.По словам Натальи Юсуповой, больше всего неприятно слышать в адрес Александра Авакова самые приятные эпитеты «мажор, гуляка, клубы», нелицеприятно высказываются некоторые люди и о его пребывании в зоне АТО . «Еще в 2014 году в разгар кровопролитных боев к нам в госпиталь поступали крайне тяжелые бойцы с очень страшными ранениями. Я писала об этом посты. Саша Аваков написал мне в личку, что его семья хочет помочь материально и просил дать координаты воинов. Помогли и очень существенно, но просили нигде не упоминать об этом. Затем Саша приходил в госпиталь, там мы и познакомились, и общались еще много раз», – написала волонтер.Она отмечает, что за все время знакомства Александр Аваков зарекомендовал себя, как воспитанный молодой человек, который всегда был на «вы», без понтов и какого -либо тщеславия. Наталья Юсупова подчеркивает, что она не боится обвинений в защите «такого сякого», своим постом она лишь хотела, чтобы портрет человека был правдив до конца, а не только со слов СМИ, которые очень часто не честны на руку. Волонтер отмечает, что промолчать не могла, это было бы нечестно.