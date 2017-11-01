Политтехнолог: ни президент, ни кто-либо с правительства принципиально не будет мешать работе НАБУ

Выдвинутые обвинения сыну Авакова – еще не значит, что он виновен. Тем более НАБУ также не всегда работают профессионально. Ровно год назад, например, НАБУ отказалось возбуждать дело против нардепа-еврооптимиста Сергея Лещенко, который якобы «одолжил» 7,5 миллионов гривен. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политтехнолог и журналист Виктор Уколов.
Он отмечает, что обвинения по закупке рюкзаков для военных впечатляет – таков уж наш украинский характер, что нас постоянно пытаются поймать на эмоциях, дестабилизировав. Именно на этом, кстати, основывается практика НЛП. Но с другой стороны, в Украине появился орган для которого нет границ и политики. Возбуждены дела против Мартыненко и Насирова, Розенблатта и сына министра МВД.
Виктор Уколов подчеркивает, президент принципиально не препятствовал работе НАБУ, кроме президента также никто другой с правительства противодействовать НАБУ не будет. Без какого-либо вмешательства со стороны детективы скорее докажут, что обвинения необоснованны.