Медушевская: прекратите уже свои политические игрища, поживите чуток без покупок, о которых вы неустанно печетесь последние три года



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По словам журналистки, самое обидное, что каждый из них народом прикрывается, от народа говорить пытается. А народ, между прочим, реально ждет от политиков реформ, а не манипуляций, народ не дурак, народ готов платить налоги, оплачивать медицинские услуги и коммуналку, платить за образование детей, но при условии, что политики дадут им возможность заработать денег на все эти политические нововведения.



«Я не хочу никакой «великой» Украины! Я не хочу никакой национальной идеи! Я хочу нормальную украинскую мечту! Мечту о государстве, где украинцам комфортно жить! Какая национальная идея у Швейцарии? А у Дании? А у Германии? И если сейчас война и гибнут люди, то мы готовы затянуть пояса потуже, но с вами, наша влада! Прекратите уже свои политические игрища и позорные "майданы", поживите чуток без покупок поместий, машин, о которых вы неустанно печетесь последние три года!», – резюмировала Ирина Медушевская.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Как сообщает replyua.net , известная украинская журналистка Ирина Медушевская разразилась гневным постов в Facebook относительно недавних политических событий в Украине. По словам Медушевской, уже нет ни сил, ни терпения понимать, что происходит в нашем украинском политикуме, все, как один равны, что БПП, что «Народный фронт», что «Батькивщина», что «Самопомичь» и Ляшко. Все они уже давно перешли за красную линию, все они разрушают державность Украины в угоду своим личностным разборкам.По словам журналистки, самое обидное, что каждый из них народом прикрывается, от народа говорить пытается. А народ, между прочим, реально ждет от политиков реформ, а не манипуляций, народ не дурак, народ готов платить налоги, оплачивать медицинские услуги и коммуналку, платить за образование детей, но при условии, что политики дадут им возможность заработать денег на все эти политические нововведения.«Я не хочу никакой «великой» Украины! Я не хочу никакой национальной идеи! Я хочу нормальную украинскую мечту! Мечту о государстве, где украинцам комфортно жить! Какая национальная идея у Швейцарии? А у Дании? А у Германии? И если сейчас война и гибнут люди, то мы готовы затянуть пояса потуже, но с вами, наша влада! Прекратите уже свои политические игрища и позорные "майданы", поживите чуток без покупок поместий, машин, о которых вы неустанно печетесь последние три года!», – резюмировала Ирина Медушевская.