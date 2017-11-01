Журналист: господа коалицианты, опомнитесь, может быть, что старые горшки побьете, а новые слепить уже не будет времени



В связи с «войнами» НАБУ и МВД появилось такое ощущение, что сейчас мы переживаем очень опасный момент текущей политической истории Украины. Достаточно серьезно зашаталась правящая коалиция «Народный фронт» и «Блок



По его мнению, мы вплотную приблизились к тому единому процессу, который вполне может втянуть Украину в водоворот бурных событий с непредсказуемым для страны результатом. Как минимум в досрочные парламентские выборы, на которых вчерашние коалицианты станут заядлыми, непримиримыми врагами.



«Это гораздо серьезнее, чем все шаманские танцы Саакашвили, Семенченко и Соболева возле Верховной Рады, хотя не факт, что здесь нет косвенной связи. Хочется обратится к господам коалициантам, с просьбой, чтобы те опомнились. Потому что может случиться, что старые горшки будут разбиты, а слепить новые уже не будет времени», – резюмировал Алексей Панич.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ В связи с «войнами» НАБУ и МВД появилось такое ощущение, что сейчас мы переживаем очень опасный момент текущей политической истории Украины. Достаточно серьезно зашаталась правящая коалиция «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко » начинают «бить горшки» в публичной плоскости. Подтверждением чего является опубликованный на сайте Эспрессо текст Николая Княжицкого, депутата от «Народного фронта». Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист и блогер Алексей Панич.По его мнению, мы вплотную приблизились к тому единому процессу, который вполне может втянуть Украину в водоворот бурных событий с непредсказуемым для страны результатом. Как минимум в досрочные парламентские выборы, на которых вчерашние коалицианты станут заядлыми, непримиримыми врагами.«Это гораздо серьезнее, чем все шаманские танцы Саакашвили, Семенченко и Соболева возле Верховной Рады, хотя не факт, что здесь нет косвенной связи. Хочется обратится к господам коалициантам, с просьбой, чтобы те опомнились. Потому что может случиться, что старые горшки будут разбиты, а слепить новые уже не будет времени», – резюмировал Алексей Панич.