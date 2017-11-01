Цимбалюк: «Скорость наших реформ в сравнении – РФ поднялась в рейтинге на 89 мест, Украина – на 4. Ищем российский след»



Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, работающий в России, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в рейтинге Doing Business позиции России и Украины сильно отличаются,



По его словам, все можно познать в сравнении, например, скорость реформ, и Украине точно нечем хвастаться, хотя на всякий случай и здесь можно отыскать российский след. «Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business на 4 позиции и поднялась на 76-е место (из 190), писал несколько дней назад президент Украины



По его словам, при этом почти никто не обратил внимания на позиции России. Сейчас в этом рейтинге у России уже 35-ое место, хотя еще каких-то шесть лет назад она находилась на далекой 124-ой позиции.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, работающий в России, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в рейтинге Doing Business позиции России и Украины сильно отличаются, информирует replyua.net По его словам, все можно познать в сравнении, например, скорость реформ, и Украине точно нечем хвастаться, хотя на всякий случай и здесь можно отыскать российский след. «Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business на 4 позиции и поднялась на 76-е место (из 190), писал несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter», - отмечает Цимбалюк.По его словам, при этом почти никто не обратил внимания на позиции России. Сейчас в этом рейтинге у России уже 35-ое место, хотя еще каких-то шесть лет назад она находилась на далекой 124-ой позиции.