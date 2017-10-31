Блогер: то, что мы видели сегодня – это не шоу задержания Авакова младшего, а суицид Сытника

Как передает replyua.net, сегодня в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра Авакова. По словам блогера Александра Хоруженко, это очередное люмпен-шоу, не имеет никаких перспектив.
По словам блогера, обыски НАБУ обречены не потому что Аваков младший не виноват и не потому, что НАБУ снова обложались, снова сливая секретные материалы дела всяким Лещенкам. И не потому, что дело очевидно политически мотивировано. И даже не потому, что сил и средств у Авакова в разы больше. А потому, что нельзя бороться с ТОП-коррупцией, будучи зашквареным по уши в коррупции, будучи «проституткой» олигархов и отбеливателем Лещенко.
«Поэтому то, что мы видели сегодня – это не шоу задержания Авакова младшего, а суицид Сытника. Поэтому то, что мы видели сегодня – это ответ на вопрос, почему общество должно прекратить радостное созерцание люмпен-шоу от коррупционеров с НАБУ с нулевым результатом, а требовать полной очистки НАБУ от зашквареных коррупционеров. Потому что только тогда возможен результат», – подытожил Хоруженко.