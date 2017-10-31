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СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

У БПП на этих выборах была система и воля к победе, – эксперт

У БПП на этих выборах была система и воля к победе, – эксперт
Как передает replyua.net, закончились выборы в ОТГ и многие из политиков и политологов начали рассказывать, что эти выборы стали чуть ли не репетицией перед парламентскими или президентскими выборами. Как пишет в своем блоге политический аналитик и блогер Тарас Загородний, на самом деле на парламентских и президентских выборах подключаться совсем другие игроки и картинка будет совсем другая. Например, если на президентские выборы пойдет Кличко и так далее. В этих выборах этих игроков не было.

Эксперт отмечает, также немаловажная деталь, что большинство победивших – самовыдвиженцы, а не партийные. Недоверие к партиям огромное. Победители от БПП при смене власти побегут в другую партию. Например, у многих из них вдруг окажется партбилет «Батькивщины». «Не вижу достижения в том, что смогли обвести вокруг пальца 60 сел и провести провластного кандидата. Села нагнуть легче всего, но такие финты уже давно не проходят в не самых крупных райцентрах», – написал Загородний.

По его словам, выборы выигрывает система и воля к победе, а не класс. У БПП на этих выборах была система и воля к победе. У «Батькивщины» тоже. Поэтому и такие результаты, другие не вступали и не работали на победу. По разным причинам.
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