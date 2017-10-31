валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Березовец: введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, а только добавит проблем украинцам, которые на заработках

Березовец: введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, а только добавит проблем украинцам, которые на заработках
Предложение решить проблему терроризма введением визового режима с Россией так же далеко от реальности, как и обвинения в адрес спецслужб с предложениями разогнать всех и набрать новых. Сложно говорить на профессиональном языке с людьми, которые считают, что разведчиками можно стать с улицы, просто набрав молодых людей по принципу «молодой, честный, незапятнанный». Чтобы из него сделать худо-бедно профессионала средней руки, нужно минимум лет 10. Если бы так легко можно было создать службу внешней разведки и контрразведку, украинские флаги уже давно бы развевались на Донецком и Симферополем. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, Россия именно потому может проводить операции практически любой сложности, что история ее спецслужб не прерывалась с момента их создания 100 лет назад. «Может я открою Америку, но советская разведка сама обеспечивала технический паритет СССР с Западом, тогда как без кражи западных технологий Советский союз прекратил бы свое существование лет на 20 раньше. Эта разведка, напомню, смогла украсть в США даже чертежи атомной бомбы, благодаря чему СССР смог создать её лет на 10 раньше срока», – написал политтехнолог.

По его мнению, введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, потому что, во-первых, они будут попадать в Украину все так же легально как и сегодня. Во-вторых, российские спецслужбы имеют в своем распоряжении достаточно украинских граждан для совершения терактов и убийств, что и было доказано на примере убийства Дениса Вороненкова. А вот для 3-4 млн украинцев, работающих в РФ, это создаст огромную проблему, которая отзовется социальными потрясениями уже в самой Украине.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
30 окт 2017
7524

Донік: ми навіть не помітили, як подорослішало наше суспільство

За словами Романа Доніка, доволі часто тектонічні суспільні процеси проходять тихо і майже непомітно. Ми маємо змогу спостерігати лише результат, і він часто виявляється доволі несподіваним, - про це

31 окт 2017
6213

В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на конференции «Столетие Русской революции: единение ради будущего», участниками которой стали россияне, проживающие в

30 окт 2017
6045

Пономар поставив всі точки над «і» у дуже важливому історичному сюжеті

За словами політичного оглядача Олега Пономаря, історія розвивається саме так, як повинна розвиватись. Відповідно, те, що ми бачили сьогодні в США – лише закономірний результат, - інформує видання

Последние новости

У «Батькивщины» впервые за долгие годы появился достойный конкурент

У БПП на этих выборах была система и воля к победе, – эксперт

Благодаря акции «революционеров», продажи «Рошен» бьют рекорды, – Ахеджаков

Березовец: введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, а только добавит проблем украинцам, которые на заработках

Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза

Блогер: Лавров четко дал понять – Россия будет защищать своих «соотечественников» за границей, но никак не в самой России

СМИ сообщили об обысках НАБУ у сына Авакова

На баланс ВВС Украины поступила партия военной техники

Очередная истерика Кремля: Лавров назвал миротворцев ООН «оккупантами Донбасса»

«Жизнь наладится»: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Огрызко: Когда Манафорт начнет говорить, для многих людей в Украине радикально изменится ситуация

В Днепре с поличным пойман вор и насильник

Приходько резко раскритиковала Козловского за встречу со Штепой

Волкер «приземлил» главарей «Л/ДНР» заявлением о псевдореспубликах

Доник: мы переживаем единственную успешную войну за независимость Украины за последние 500 лет

Лавров прокомментировал слова Волкера о миротворцах на Донбассе

Лавров обеспокоился дискриминацией россиян в Украине

В «ЛДНР» заявили, что на Донбасс не пустят миротворцев без их согласия

Не чает в нем души: эксперт пояснил, за что Меркель любит Порошенко

Мощное землетрясение зафиксировано в Тихом океане

 Новости за день