Березовец: введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, а только добавит проблем украинцам, которые на заработках

Предложение решить проблему терроризма введением визового режима с Россией так же далеко от реальности, как и обвинения в адрес спецслужб с предложениями разогнать всех и набрать новых. Сложно говорить на профессиональном языке с людьми, которые считают, что разведчиками можно стать с улицы, просто набрав молодых людей по принципу «молодой, честный, незапятнанный». Чтобы из него сделать худо-бедно профессионала средней руки, нужно минимум лет 10. Если бы так легко можно было создать службу внешней разведки и контрразведку, украинские флаги уже давно бы развевались на Донецком и Симферополем. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский политтехнолог Тарас Березовец.
По его словам, Россия именно потому может проводить операции практически любой сложности, что история ее спецслужб не прерывалась с момента их создания 100 лет назад. «Может я открою Америку, но советская разведка сама обеспечивала технический паритет СССР с Западом, тогда как без кражи западных технологий Советский союз прекратил бы свое существование лет на 20 раньше. Эта разведка, напомню, смогла украсть в США даже чертежи атомной бомбы, благодаря чему СССР смог создать её лет на 10 раньше срока», – написал политтехнолог.
По его мнению, введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, потому что, во-первых, они будут попадать в Украину все так же легально как и сегодня. Во-вторых, российские спецслужбы имеют в своем распоряжении достаточно украинских граждан для совершения терактов и убийств, что и было доказано на примере убийства Дениса Вороненкова. А вот для 3-4 млн украинцев, работающих в РФ, это создаст огромную проблему, которая отзовется социальными потрясениями уже в самой Украине.