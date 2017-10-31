Блогер: олигархам-владельцам СМИ выгодно прекратить войну на любых условиях и продолжить торговать с Россией

Вчера Амину Окуеву убила не коррупция и курс гривны, а люди Путина. Сегодня многие говорят о том, могли или не могли спецслужбы предотвратить убийство, но это уже далеко не первостепенный вопрос. Сегодня важное другое – СМИ украинских, российских и западных олигархов настойчиво вбивают в сознание мысль, что основная проблема Украины – коррупция, а война с Россией – это так, мелкое недоразумение. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, олигархам-владельцам СМИ выгодно прекратить войну на любых условиях, с любыми территориальными потерями и продолжить торговать с Россией. Для олигархов несущественно, на чьей территории будут их активы. Если сегодня они в Украине, а завтра будет оккупация – это им погоды не испортит. Это уже доказано аннексией Крыма. Все, что для них изменится – это налоговая система и кому заносить, чтобы получить нерыночное конкурентное преимущество. Украинским и российским олигархам так было бы даже удобнее – все активы в одной стране.
Сергей Марченко отмечает, что фактор войны нельзя недооценивать. Война идет, люди гибнут, экономика несет тяжелые потери от расходов на оборону, оккупации, снижения инвестиционной привлекательности. Нам достались самые сложные испытания в истории страны за последние 70 лет, поэтому пора уже выключать чувства и включать мозги, чтобы пройти их достойно.