Политолог: «Убийство Окуевой – продолжение истории с покушением на Мосийчука»

Тарас Березовец, известный политолог, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что вчерашнее убийство Амины Окуевой, чеченского добровольца и бойца АТО, является продолжением истории с покушением на Игоря Мосийчука, нардепа от Радикальной партии. Как информирует replyua.net, об этом Березовец написал на своей странице в Фейсбуке.
«Убийство Амины Окуевой в "чеченском стиле" очередью из автомата из кустов - это такое приглашение Владимира Владимировича Путина в "новый мир". Попытка представить Украину failed state», - написал политолог. Отметим, что в переводе с английского языка Faled state означает «несостоявшееся государство». Амина Окуева была убита 30 октября около восьми часов вечера под Киевом, в поселке Глеваха.
Неизвестные стреляли из кустов по автомобилю, в котором находились Амина и ее супруг Адам Осмаев. Окуева погибла на месте от ранения в голову, Осмаев был ранен в ногу. Все правоохранительные органы занимаются поиском убийц.