Панич: пока нужно просто почтить память смелой, героической женщины, а живые с живыми потом разберутся

Первая реакция на убийство Амины Окуевой – сразу кого-то обвинить. Проще всего свалить всю вину на СБУ, подчеркнув, что наши спецслужбы опять недоработали или же Кремль, который пытается держать украинцев тонусе, устраивая новые и новые теракты. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Алексей Панич. По его мнению, такое назначение виновных без суда и следствия скорее кажется попыткой решать проблемы живых за счет умерших.
По словам журналиста, нужно проводить параллель и пытаться разобраться связан ли с обстрелом автомобиля Окуевой как-то взрыв возле телеканала «Эспрессо», ведь мало кто знает, но Окуева была помощницей нардепа Мосийчука, или пожар в «доме Арбузова» или гибель Тимура Махаури? «Я не ясновидящий, я не могу из сообщений СМИ сразу определить, куда ведет след – за границу или куда-нибудь в Украине. Соответственно, не могу и выяснить, «чье» это дело и кому предъявлять вопрос – СБУ, МВД или кому-то другому», – написал Панич.
Он отмечает, из того, что известно можно сказать только одно: на наших глазах откололся кусок какого-то огромного айсберга, о котором мы не знаем практически ничего. Поэтому никто не пытается защитить СБУ, но пока нужно просто почтить память смелой, героической женщины, а живые с живыми потом разберутся.