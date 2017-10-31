Нардеп: если не объединимся – хаос поглотит всех нас – президента, парламент, «маленького украинца», оппозицию

Убийства, теракты и диверсии – это и есть цена коммерциализации и системы клановых назначений в спецслужбах в военных обстоятельствах. «Жить по-новому» – хороший был слоган кампании. Жаль, что остался просто слоганом. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал народный депутат Украины Сергей Высоцкий.
По его словам, был слоган красивый и правильный, а жизнь осталась по-прежнему и это не оправдывается ничем, так как грозит разрушением государству. Руину приближает не только безответственность оппозиции, но и безответственность руководителей государства.
Сергей Высоцкий подчеркивает, если не объединимся ради построения эффективной, современной Украины – хаос поглотит всех нас – президента, парламент, «маленького украинца», оппозицию и даже тех, кто помогает Москве в воплощении этого хаоса в Украине. Нардеп пишет, что, когда погибает государство – никто не выигрывает от этого – ни олигархи, ни политики, ни граждане. Все проигрывают, все теряют, кто-то – состояние, кто-то – жизнь. Пора уже всем давно понять, что пора прекратить играть в постсоветскую политику в новой реальности – или построение государства, или гибель, другого не будет.