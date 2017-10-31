Эксперт: «Трамп еще припомнит Киеву, что он делал в отношении Манафорта»

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, заявил о том, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, еще припомнит Украине то, что украинские правоохранительные органы первыми дали отмашку Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Трампа, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Первыми дали по нему отмашку украинские структуры. В том числе НАБУ. Конечно, президент Трамп за такие репутационные издержки будет Киеву долго "благодарен". Все-таки Манафорт был руководителем его избирательной кампании. Что совсем не шутки», - считает Толстов.
Напомним, что в США предъявили обвинения Полу Манафорту по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Сейчас Манафорт помещен под домашний арест – он внес залог в размере 10 миллионов долларов. Накануне, 30 октября, Пол Манафорт сдался Федеральному бюро расследований. В Украине против Манафорта также возбуждено дело из-за так называемой «черной кассы» Януковича, с которым сотрудничал американец.