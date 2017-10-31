валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Эксперт: «Трамп еще припомнит Киеву, что он делал в отношении Манафорта»

Эксперт: «Трамп еще припомнит Киеву, что он делал в отношении Манафорта»
Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, заявил о том, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, еще припомнит Украине то, что украинские правоохранительные органы первыми дали отмашку Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Трампа, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Первыми дали по нему отмашку украинские структуры. В том числе НАБУ. Конечно, президент Трамп за такие репутационные издержки будет Киеву долго "благодарен". Все-таки Манафорт был руководителем его избирательной кампании. Что совсем не шутки», - считает Толстов.

Напомним, что в США предъявили обвинения Полу Манафорту по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Сейчас Манафорт помещен под домашний арест – он внес залог в размере 10 миллионов долларов. Накануне, 30 октября, Пол Манафорт сдался Федеральному бюро расследований. В Украине против Манафорта также возбуждено дело из-за так называемой «черной кассы» Януковича, с которым сотрудничал американец.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
30 окт 2017
6913

Донік: ми навіть не помітили, як подорослішало наше суспільство

За словами Романа Доніка, доволі часто тектонічні суспільні процеси проходять тихо і майже непомітно. Ми маємо змогу спостерігати лише результат, і він часто виявляється доволі несподіваним, - про це

30 окт 2017
6631

Китайцы «по-дружески» послали упрямым северным корейцам последнее предупреждение

Как передает replyua.net, появилась информация, что Китай «по-дружески» предупредили упрямых северных корейцев: еще одно ядерное испытание на их единственном полигоне в Пхунгэри неподалеку от границ

30 окт 2017
5747

Пономар поставив всі точки над «і» у дуже важливому історичному сюжеті

За словами політичного оглядача Олега Пономаря, історія розвивається саме так, як повинна розвиватись. Відповідно, те, що ми бачили сьогодні в США – лише закономірний результат, - інформує видання

Последние новости

Лавров обеспокоился дискриминацией россиян в Украине

В «ЛДНР» заявили, что на Донбасс не пустят миротворцев без их согласия

Не чает в нем души: эксперт пояснил, за что Меркель любит Порошенко

Мощное землетрясение зафиксировано в Тихом океане

За три года Украина проиграла в суде полтора миллиарда

Политтехнолог Тимошенко неожиданно покинул штаб Собчак

Аваков распорядился снять охрану Верховной Рады, назвав протестующих «хламом»

Блогер: олигархам-владельцам СМИ выгодно прекратить войну на любых условиях и продолжить торговать с Россией

Российский оппозиционер спрогнозировал, чем может завершиться расследования связей Манафорта со спецслужбами Кремля

Американские диетологи выяснили причину раннего старения

В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Политолог: «Убийство Окуевой – продолжение истории с покушением на Мосийчука»

Манафорту грозит до 80 лет, а Гейтсу – до 70 лет лишения свободы

В Facebook представили шокирующие данные о вмешательстве России в выборы в США

Илон Маск продемонстрировал снимок скоростного тоннеля возле Лос-Анджелеса

Стало известно о расколе в предвыборном штабе Собчак

За одну неделю число заболевших ОРВИ в Украине превысило 140 тысяч

Робин Райт обвинила Трампа в воровстве

Эксперт: Польша давно говорила, что Россия является крупнейшей проблемой в мире

Синоптик: 31 октября Украину будет заливать дождями и засыпать снегом

 Новости за день