Блогер: «Только Россия может прояснить ситуацию с «выжившим» Гитлером»

Юрий Гудыменко, известный блогер, прокомментировал сенсационную новость от ЦРУ о том, что после захвата Берлина советскими войсками Адольф Гитлер остался жив. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Гудыменко считает, что такие заявления ЦРУ не имеют под собой никаких оснований, и ситуацию с «живым» Гитлером могут разъяснить только в России.
Блогер рассказал, что нужна ДНК-экспертиза – в РФ хранятся останки челюсти фюрера, и их можно сравнить с останками родителей Гитлера, ведь известно, где они захоронены. «В том, чтобы провести такой тест, должны быть заинтересованы в первую очередь россияне, как ключевые правонаследники СССР по одной простой причине — если Гитлер умудрился сбежать из окруженного советскими войсками Берлина, то это грандиозный позор советской армии, так как он перечеркивает все эти праздники победы, все эти мифы о Второй мировой войне, Великой отечественной и так далее», - считает Гудыменко.
Напомним, что слухи о выжившем Гитлере ходят не одно десятилетие. По одной из версий, фюрер умер от естественных причин в 1954 году, и после войны он жил в Аргентине.