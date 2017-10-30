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С такими результатами как вчера, на фоне всяких Гриценко и Добродомова, Тимошенко не выходит даже во второй тур, – блогер

С такими результатами как вчера, на фоне всяких Гриценко и Добродомова, Тимошенко не выходит даже во второй тур, – блогер
Вчера произошло очень важное событие для украинской политики. «Тяжеловес» украинской политики лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко провалилась на выборах в своей крепости, провинциальные города и села, где в разные времена были рады женщине с косой, разочаровались в ее политической силе и не поддержали в той степени, на которую надеялась Тимошенко, кандидатов от «Батькивщины». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге рассуждает блогер с ником Mason Lemberg.

Он подчеркивает, учитывая, что во многих случаях, кандидатов Тимошенко воспринимали как оппозицию властным кандидатам, для Юлии Владимировны очень печальные новости, потому что с такими результатами как вчера, на фоне всяких Гриценко и Добродомова, Тимошенко не выходит даже во второй тур.

«В эпитете «бабуля», который используют разные политологи, нет никакой гендерной или возрастной дискриминации. Это характеристика политического субъекта, который до сих пор пытаются позиционировать как политический секс-символ. Но с каждым днем все отвратительнее выглядит эта искусственность, возведенная в манямирок. Во всех смыслах, в том числе в политическом», – резюмировал блогер.
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