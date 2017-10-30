Блогер: никому так, как Тимошенко не нужна была победа на этих выборах

Среди всех партий, учувствовавших в выборах ОТГ никому так сильно, как «Батькивщине» не нужна была победа. Это объясняется просто: это первые со времен проведения местных выборов в 2015 году, значимые выборы, охватывающие значительную часть страны. Количество зарегистрированных избирателей – более 1, 3 миллиона человек. Выборы проходили в селах и провинциальных городах, а это основная аудитория Юлии Тимошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, на выборах 2015 года Тимошенко выиграла именно там. Причем выиграла крупно, проиграв так же крупно во всех крупных городах. Поэтому, если Тимошенко нацелилась выигрывать в дальнейшем, она должна вчера крупно выигрывать провинциальные выборы. Местные выборы в 2015 году Тимошенко проиграла БПП со счетом 19,5% на 12,1%, выиграв в провинциальных городах с результатом 25% и более. Поэтому, чтобы надеяться на президентство или парламентское большинство, Тимошенко должна была выигрывать провинцию с поддержкой более 40%, как минимум. В то время как для других партий, в том числе для БПП, победа была не столь критической.
Блогер отмечает, что основная часть избирательных округов размещена в областях, которые являются электоральным оплотом Тимошенко – Сумы, Житомир, Черкассы и другие области центральной Украины. Там, в провинции она вынуждена была побеждать, так чтобы общий результат этих выборов, с учетом благоприятного географического фактора составлял не менее 50%. Тогда можно было бы рассчитывать на успех на следующих президентских выборах и возможность формирования коалиционного правительства на парламентских выборах. Выборы закончились и Тимошенко выиграла 13 ОТГ из 201. И это провал. Особенно ощутим этот провал на фоне того, что БПП победил в 60 ОТГ.