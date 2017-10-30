Блогер объяснил, почему у «революционеров» ни при каких обстоятельствах никакого Майдана не получится

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У сторонников «революционеров» вся концепция жизни умещается в одно слово: «халява». Нардеп Мустафа Найем задается вопросом, что они делают не так? Почему народ не поднимается? Почему «революционеров» поддерживают только профессиональные митингующие за 80-180 гривен? Как пишет в своем блоге украинский блогер Павло Правый, вся разгадка состоит в том, что мыслят наши «революционеры», как коммунисты, по этому их поддержка среди населения – максимум 3%. Тимошенко и Вилкул, Рабинович обещают «отнять и поделить», а электорат коммунистов не резиновый.По словам блогера, ставить палатки, а ночевать в люксовых номерах гостиниц – это не «по-майданосвки». Потому приезжать на «антиолигархические» митинги на «Лексусе» нельзя. Даже Симоненко это понимал и перед тем, как приехать на встречу с электоратом, пересаживался с «Тойоты» на дряблую черную «Волгу», ведь народ прекрасно видит, как «революционеры» далеко не бедствуют.Павло Правый отмечает, именно поэтому Майдана у Саакашвили и компании не получится. «Позвоночником Майдана является средний класс. Он Майдан организовывал, кормил, поил, лечил, защищал. Жил в палатках в мороз, за идею, боролся, чтобы в государстве было комфортно вести свой малый средний бизнес, чтобы его не «отжимали», чтобы не выбивали налоги наперед и тому подобное», – написал блогер.