Дипломат: на выборах в ОТГ избиратели сами себя обманули

По итогам вчерашних выбора в ОТГ первое, что показательно, так это то, что больше всего было избрано депутатов беспартийных или тех, которые скрыли так называемую связь с партиями. Этот показатель вдвое больше того, что показала партия «Батькивщина», завоевав более 800 депутатских мандатов по всей Украине – более 30%. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский дипломат и блогер Богдан Яременко.
По его словам, это свидетельствует об огромном недоверии к партиям вообще. Ну, а заодно – о том, что украинцы снова себя обманули. Ведь не секрет, что эти беспартийные в основном вольются в провластные большинства, и обеспечат в итоге победу для БПП. По крайней мере, именно так было после прошлых выборах в ОТГ, так, соответственно, должно быть и сейчас.
«Эти выборы напомнили услышанный на выходных анекдот о размере рейтингов. В результате соцопроса обнаружили, что в Виллариба средний размер 25 см, а в соседнем Виллабаджо – только 15. Но, как потом выяснилось, в Виллариба социологи проводили свое исследование путем опроса, а в Виллабаджо – измерениями», – резюмировал дипломат.