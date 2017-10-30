Блогер: «мохеровые береты» пошли в бой

Бабушки и тетушки бальзаковского возраста за 200 гривен высадились с плакатами-требованиями к президенту Порошенко в Яготине Киевской области. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.
«У меня вопрос к тем, кто рассказывал, что надо было теток, которые за 400 гривен в час перекрывали дороги танкам ВСУ весной 2014 под Луганском валить из автоматов, или метелить арматурой? Кто там говорил, что если бы вовремя проломили «ватникам» головы, то в Донбассе ничего не было бы?», – задается вопросом Павло Правый.
Он отмечает, что ни к чему такому не призывает. По словам Павла Правого, просто удивляют те люди, которые рассказывают о том, что луганчане сами виноваты в том, что пропустили «русский мир» на свою территорию. Отсюда вопрос – вот он «русским мир» стоит уже в сердце Украины. В Луганске тоже в своем время начиналось именно так, те же бабушки с плакатами, а оптом призывами россиян прийти на помощь потому что власть не слушается и бездействует. Блогер отмечает, что все те, кто критиковал власть в 2014-ом за бездействие против бабушек с плакатами сегодня набрали воды в рот и засунули головы в песок.