Журналист назвал разницу между армиями Украины и России

Главное отличие между российской и украинской армиями заключается в том, что украинские военные, прежде всего, готовы защищать свою землю, а российские военные, напротив, могут спокойно отказаться от защиты своих территорий, если им предложат деньги. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, об этом заявил Аркадий Бабченко, известный российский журналист.
«Я не могу сказать точно, поскольку в украинской армии был три года назад. Сейчас это совсем другая армия, безусловно. Украинская армия, конечно, сделала гигантский шаг к развитию», - отметил Бабченко. «С мотивацией все ясно: украинцы защищают свою Родину — это самая важная мотивация. Если говорить о русской мотивации, то я не могу ее понять, даже несмотря на то, что прожил в этой стране сорок лет. Я никогда не думал, что может дойти до такого, что жены десантников отказываются от своих мужчин за деньги и готовы их прятать безымянными под номерками», - отметил журналист.
Он напомнил о том, что Льва Шлосберга избили за то, что он «раскопал псковские истории», - люди отказываются от своих родных за деньги, причем суммы могут доходить и до пяти миллионов рублей.