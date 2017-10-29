На зло Тимошенко в ранг «порохоботов» записался чуть ли не весь МВФ, – блогер

Юлии Тимошенко явно не позавидуешь, ведь к числу порохоботов прибавился председатель Европейского совета Дональд Туск, который заявил, что Украина идет правильным путем при президенте Порошенко. О том, что Украина проводит серьезные структурные реформы уже высказывались посол Канады Роман Ващук, посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер, посол Швеции Андреас фон Бекерат. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
По его словам, сейчас Тимошенко нанесено два сокрушительных удара. Во-первых – свое одобрение реформами в сфере безопасности, обороны, энергетики и борьбы с коррупцией выразила посол США в Украине госпожа Мари Йованович. Во-вторых, в лагерь порохоботов перешло все руководство МВФ. Только в эфире канала «112» Юлия Тимошенко заявила, что со времен премьерства Тимошенко ВВП упал в четыре раза. Не прошло и пары дней, как ее слова опровергает сайт МВФ, который показывает, что ни о каких 4 раза не идет и близко. Показывают другие цифры. 2008 г. – 4095 долларов, 2016 – 2199 долларов.
«О чем это говорит? Об одном из двух. Или – Юлия Владимировна дерзко и бесстыдно врет, или сторонники Порошенко засели уже и в руководстве МВФ. Лично мне нравится вторая версия. Порохоботы – вездесущи. Мы - везде!», – резюмировал блогер.