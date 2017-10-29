На виче Саакашвили пришли поддержать три скандальных мэра, от которых сами же избиратели хотят избавиться



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По словам политолога, обидно, но Саакашвили опять солгал. Не было обещанных 450 тыкв под Радой, символизирующих собой каждого из нардепов. Так и не прозвучало выступление депутата Европарламента Яромира Штетине. В следующий раз можно в видеоролике озвучить весь состав Европарламента. Все равно никого не будет. А помнится, еще несколько месяцев назад, экс-губернатор Одесской области хвастался, что у него друзей по всей Европе больше, чем палаток под Радой.



Владимир Горковенко отмечает, что из обещанных мэров городов на МихоВиче пришли только трое: мэр Глухова легендарный Мишель Терещенко, мэр Конотопа скандальный и не популярен даже в своем городе Артем Семенихин и мэр с Залещиков на Тернопольщине, Алла Квач. Впечатляющая поддержка. Для сравнения в Украине насчитывается 460 городов, в которых проживало 60% населения страны.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Как передает replyua.net , сегодня, 29 октября под Верховной Радой прошло новое вече «Украина будущего». Свое желание увидеть «Украину будущего» продемонстрировали аж 300 человек, которые и пришли на митинг в центре Киева – это невероятно круто. По словам украинского политолога Владимира Горковенко, в следующее воскресенье лучше созвать базар, людей придет больше.По словам политолога, обидно, но Саакашвили опять солгал. Не было обещанных 450 тыкв под Радой, символизирующих собой каждого из нардепов. Так и не прозвучало выступление депутата Европарламента Яромира Штетине. В следующий раз можно в видеоролике озвучить весь состав Европарламента. Все равно никого не будет. А помнится, еще несколько месяцев назад, экс-губернатор Одесской области хвастался, что у него друзей по всей Европе больше, чем палаток под Радой.Владимир Горковенко отмечает, что из обещанных мэров городов на МихоВиче пришли только трое: мэр Глухова легендарный Мишель Терещенко, мэр Конотопа скандальный и не популярен даже в своем городе Артем Семенихин и мэр с Залещиков на Тернопольщине, Алла Квач. Впечатляющая поддержка. Для сравнения в Украине насчитывается 460 городов, в которых проживало 60% населения страны.