На виче Саакашвили пришли поддержать три скандальных мэра, от которых сами же избиратели хотят избавиться

Как передает replyua.net, сегодня, 29 октября под Верховной Радой прошло новое вече «Украина будущего». Свое желание увидеть «Украину будущего» продемонстрировали аж 300 человек, которые и пришли на митинг в центре Киева – это невероятно круто. По словам украинского политолога Владимира Горковенко, в следующее воскресенье лучше созвать базар, людей придет больше.
По словам политолога, обидно, но Саакашвили опять солгал. Не было обещанных 450 тыкв под Радой, символизирующих собой каждого из нардепов. Так и не прозвучало выступление депутата Европарламента Яромира Штетине. В следующий раз можно в видеоролике озвучить весь состав Европарламента. Все равно никого не будет. А помнится, еще несколько месяцев назад, экс-губернатор Одесской области хвастался, что у него друзей по всей Европе больше, чем палаток под Радой.
Владимир Горковенко отмечает, что из обещанных мэров городов на МихоВиче пришли только трое: мэр Глухова легендарный Мишель Терещенко, мэр Конотопа скандальный и не популярен даже в своем городе Артем Семенихин и мэр с Залещиков на Тернопольщине, Алла Квач. Впечатляющая поддержка. Для сравнения в Украине насчитывается 460 городов, в которых проживало 60% населения страны.