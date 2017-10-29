Сначала лидеры митингующих под Радой просили скинуться народ на трусы, а сегодня пошли по шоколад

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Какие-то непонятные вещи происходят с «МихоМайданом». Сначала лидеры митингующих под Верховной Радой просили скинуться на трусы, а сегодня пошли по шоколад. «Что-то не клеится. Народ четко сформировал свои требования, а его послали за «рошеновских тортом», – цитирует replyua.net украинского политолога Владимира Горковенко.Он отмечает, что народу нужно понятные слоганы давать. На «МихоМайдане» и так люди в коматоз падают после вопроса: «За что стоят палатки?». А вопрос: «Вы слышали, как во сне храпит Михеил Саакашвили?» вообще доводит до истерики и вызывает у митингующих ни то разочарование, ни то злость от того, что на самом деле их лидер не сильно то любит проводить время с ними в палаточном городке, а приезжает лишь, когда нужно произнести очередную пламенную речь о барыгах, которые довели народ.Владимир Горковенко отмечает, что для того, чтобы отвлечь внимание от неудобных вопросов этим активистам указали направление движения: «На Рошен!». «Главное, чтобы трусы не забыли одеть, а то зря народ последнее с себя снимал и нес на «МихоМайдан», – резюмировал политолог.