Блогер: в любом из вариантов неприятности Семенченко и компании только усугубляться

Митингующие под парламентом Семенченко, Соболев и примкнувший к ним Саакашвили заявили о том, что будут блокировать «Рошен». Как передает replyua.net, украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что теперь Семенченко и компанию ждут четыре варианта, как будут разворачиваться события с их очередной «блокадой».
По словам блогера, первый вариант выглядит, как самый лучший для «революционеров»: в первый же день с фабрики выйдут несколько сотен женщин-работниц и дадут им хорошо «прикурить». Павло Правый отмечает, что позорно, конечно, быть избитыми женщинами, но ничего не поделаешь. Вариант второй: люди Семенченко побьют женщин. Тогда карьера его, как политика завершится, но на «зоне», где очень любят таких как он толстеньких, холеных. Вариант третий: руководство «Рошен» объявляет, что в связи с провокацией «великого полководца», который рассчитывает, что прольется кровь, компания на период блокировки закрывает фабрику, всех отправляет в бесплатные отпуска, закрывает все магазины и всю ответственность за то, что семьи десятков тысяч человек «завязаны» на «Рошен», остались без средств для существования. В таком случае людей Семенченко ждут неприятности, их будут просто резать в темных переулках Винницы и не только в этом городе. Сам же Семенченко и Соболев станут токсичными.
Павло Правый отмечает, что вариант четвертый – самый печальный для Семенченко и Соблева. Поскольку компания практически уже отработанный материал, ее тупо пристрелят кураторы из ФСБ, чтобы выжать из этого ничтожества последнюю пользу: взывать из телевизора: «Видите, пока Семенченко блокировал Верховную Раду, его не трогали, а как только заблокировал фабрику «Рошен», то Порошенко сразу его убил». Блогер подчеркивает, при любых обстоятельствах, света в конце норы для «революционеров» не видно.