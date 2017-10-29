Блогер: когда такие комментаторы сами попадут в неприятности, они позвонят не Найему, а в полицию

Операция полиции в клубе Jugendhub была направлена не против бедных деток, накурившихся травы, а против наркоторговцев, продававших траву прямо на баре. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко. Он отмечает, что, по его мнению, трава не самое страшное зло, но пока продажа травы незаконна, полиция обязана реагировать и пресекать незаконную торговлю травой.
Сергей Марченко отмечает, что и трава, и алкоголь и другие, дурманящие мозг, вещества – зло. Со временем пагубные привычки превращают человека в безвольного овоща, потерявшего контроль над своей жизнью. Для общества употребление наркотиков – однозначно не в плюс. Истерия вокруг незаконности действий полиции не имеет ничего общего с реальностью. «Вы не задумывались, почему так возбудились сразу две юридические компании и бросились защищать клуб, в котором продавали наркотики? Потому что скандал и резонансное дело. Отличный пиар», – написал блогер.
По его словам, естественно, юристы найдут процессуальные недочеты – без них сложно обойтись, когда отрабатывают 200 человек. Конечно же, при облаве не было вопиющих нарушений, избиений, но это уже будет никому не интересно. Самые рейтинговые СМИ, серди которых «Страна.юа», «Украинская правда», «Новое время» и другие напишут о нарушениях со стороны полиции, а читатели удовлетворенно откомментируют: «менты – не лучше преступников». Сергей Марченко, отмечает, что, когда такие комментаторы сами попадут в неприятности, они позвонят не Найему, а в полицию.