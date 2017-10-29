Журналист: «У Трампа может возникнуть очень серьезная проблема»

У Дональда Трампа, президента США, и его администрации, в самое ближайшее время может появиться еще одна очень серьезная проблема.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом в своем блоге написал корреспондент Иван Яковина. «Ким Чен Ын, похоже, всерьез вознамерился провести боевые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с термоядерной боеголовкой. Во всяком случае, сегодня официальный представитель правительства КНДР объявил, что к соответствующим угрозам его лидера надо относиться «буквально». Тут я чиновника поддержу: Ким и правда постоянно делами подтверждает свои угрозы», - отмечает журналист.
По его словам, вероятно, Северная Корея планирует запустить баллистическую ракету в акваторию Тихого океана, и это очень опасно, поскольку термоядерный взрыв в атмосфере – это уже не шутки. Однако, по словам Яковины, Ким Чен Ын никого слушать не станет, и самым интересным будет то, как Штаты отреагируют на запуск ракеты, и вся эта история может закончиться очень плохо.