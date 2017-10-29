Бабченко: «Когда я в Украине, мне стыдно показывать свой паспорт»

Аркадий Бабченко, российский журналист, заявил о том, что, приезжая в какую-либо страну, он без стыда демонстрирует свой российский паспорт, потому как всем плевать, «откуда ты приехал», и только в Украине ему бывает стыдно, когда он показывает паспорт гражданина РФ, передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
«В Израиле всем плевать, конечно, потому что там россиян достаточно много. В Чехии всем плевать – ты турист, везешь деньги, а в Украине мне неловко доставать российский паспорт – мне стыдно, безусловно», - заявил журналист. По его словам, паспорт гражданина Израиля очень удобный, и он бы не отказался от него, однако получить его сложно, несмотря на наличие еврейских корней.
«С украинским гражданством сложнее – оно налагает обязанности, потому что я не понимаю, как можно приехать из страны-агрессора в страну–жертву агрессии и не пойти ее защищать. Я понимаю, что если ты переезжаешь сюда жить, получаешь гражданство – ты должен отдать долг тому государству, которое тебя примет. Я уже просто боюсь», - добавил журналист.