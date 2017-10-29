Журналист: «Шокирующие цифры от Главной военной прокуратуры»

Юрий Бутусов, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что Главная военная прокуратура обнародовала шокирующие цифры – о количестве небоевых потерь за три года войны на Донбассе, информирует replyua.net. Речь идет о 10,1 тысячах человек.
«Разумеется, это не цифра погибших. Погибли по не боевым причинам 2150 человек, это так называемые безвозвратные потери, включенные в эти 10 тысяч. Большинство не боевых - свыше 8 тысяч составляют санитарные потери - это раненые, контуженные, травмированные, заболевшие. То есть хочу отметить, что большое число потерь приходятся на случаи, не связанные с обращением с оружием. Состояние здоровья, проблемы организации службы, бытовой травматизм - все это тоже не боевые потери», - пишет журналист.
По его словам, среди восьми тысяч санитарных потерь многие снова вернулись в зону боевых действий, но эта статистика все равно шокирует. Бутусов отметил, что за все это время также были возбуждены более 400 дел по преступлениям, совершенным в нетрезвом виде, кроме того, прокурорами было составлено около 17 тысяч протоколов в отношении военных, употреблявших спиртные напитки.