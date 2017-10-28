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Боец АТО объяснила, почему ситуация с облавой в столичном ночном клубе выглядит кристально ясной

Боец АТО объяснила, почему ситуация с облавой в столичном ночном клубе выглядит кристально ясной
В нашей стране привыкли с недоверием и престрогой относиться к полицейским налетам. В конфликте любого с правоохранителями общество в подавляющем большинстве случаев на стороне «любого» - хотя бы потому, что полной информации никогда не бывает, но всегда есть знания, постсоветские полицейские, мягко говоря, склонны к злоупотреблениям, но в сегодняшней ситуации с облавой в столичном ночном клубе картина выглядит кристально ясной. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка, боец АТО Елена Белозерская.

По ее словам, в ночном клубе была найдена наркота и ее не подбросили. Наркоту, оружие и патроны в нашем государстве подбрасывают часто, но делают это в двух случаях: адресно – когда надо «закрыть» кого-то и, когда надо оправдать налет на определенное помещение – подкладывают туда. Но здесь наркоту нашли не просто где-то в помещении, а в 17 человек, так что на подбрасывание не похоже. Также были задержаны те, кто «косит» от призыва, люди, которые во время войны развлекались в ночном клубе, а если называть вещи своими именами – в притоне.

«Вчера утром на фронте был ранен боец из моего подразделения. Этим ребятам из ночного клуба, мажорам фронт не угрожал, потому что сейчас на «передке» только контрактники. И это неправильно, потому что силами только контрактников войну не выиграть», – написала Белозерская. Она добавляет, что наши «копы» еще не умеют работать грамотно, так, чтобы потом не поступало множество обоснованных заявлений о нарушении прав человека. Так и хочется сказать: разве нельзя было просто перекрыть все ходы и выходы и спокойно проверить у всех присутствующих документы и личные вещи, после чего нарушителей задержать, ни в чем не повинных отпустить. Но, так можно сделать, если ищешь конкретного человека, а, когда ищешь запрещенные предметы, если не ворваться с криками и угрозами и не положить всех лицом в землю, большинство людей успеют запрещенные предметы выбросить, а наиболее смышленые еще и получат из кармана салфетку и сотрут отпечатки пальцев.
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