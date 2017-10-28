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Внеочередные выборы в планах олигархов, а не в головах украинцев, – журналистка

Внеочередные выборы в планах олигархов, а не в головах украинцев, – журналистка
Как передает replyua.net, во всем мире цель СМИ – быстро донести информацию, и только у нас их цель – пропаганда. Пока мы олигархически-феодальная страна так будет продолжаться и наших журналистов в этом винить нельзя. «Если все в наших СМИ, которыми владеют олигархи, это пропаганда, то о каких внеочередных выборах может идти речь?», – задается вопросом в своем блоге украинская журналистка и телеведущая Ирина Медушевская.

Она отмечает, если СМИ раскручивают Билецкого с его «Нацкорпусом», и его лозунги : «сначала свалим власть в Украине, потом объявим войну Путину, порядок наведем быстро и качественно!» находят поддержку у электората, такого же «ватного», но патриотического, вполне может означать, что все ждут доллар по 8 гривен, бесплатную медицину, бесплатное образование, субсидии и отъема денег у богатых, чтобы все были бедными.

Журналистка отмечает, Украина – удивительная страна. Так стремительно объединяться «против» кого-то, показывать чудеса героизма и самопожертвования, но ни разу не руководствоваться мотивацией «за». «Слаб человек, ну устроен он так, что всегда может рассказать с пафосом, чего он не хочет и что ненавидит, чем четко и ясно сформулировать свои желания в жизни», – резюмировала Ирина Медушевская.
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