Блогер: если Нацполиция, или еще кто-то, придет проверять, носит мой кот ошейник или нет, то дальше порога они не войдут

Немало людей придерживаются того мнения, что законопроект о животных, который активно обсуждается в стране, - это очередной проект по выкачиванию денег с населения. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер, журналист, боец АТО Елена Белозерская.
«Скажу то, что говорю всегда: мой дом – моя крепость. Так было в начале и так должно быть всегда. И если только я не совершила какого-то серьезного преступления, государству лезть в мои четыре стены не позволено», – написала блогер. Она отмечает, что, если Нацполиция, или еще кто-то, придет проверять, носит чей-то кот ошейник и не родила ли чья-то собака «несанкционированных» щенков, то у правоохранителей нет шансов войти дальше порога. Сфера деятельности представителей государства начинается там, где заканчивается личное пространство. Пусть ловят воров и убийц, пьяных хулиганов и нарушителей ПДД – за пределами чьей-то квартиры.
В то же время Елена Белозерская отмечает, что нельзя осуждать тех, кто решил стерилизовать свое животное. Это их право и их личное дело – желание иметь дома удобную для себя игрушку вместо полноценного живого существа, и быть навсегда лишенным возможности, когда любимое существо состарится, оставить на смену детеныша от него.