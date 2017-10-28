Блогер: совет для Виктора Андреевича – управлять государством и правда, не гусей пасти

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что хоть и весьма неожиданно, но в целом приятно, что экс-президент Виктор Ющенко напомнил о себе, а то в Украине уже начали забывать, что такое обещания победить коррупцию и покончить с олигархами.
«Виктор Андреевич обещал это совсем недавно. Знаете, я даже верю в его искренность. В 2005-м он настолько оторвался от земли, купаясь в лучах всенародной и международной любви, что вполне мог не думать о материальном и желать счастья народу», – написал Марченко. Он добавляет, что в мечтах экс-гаранта есть одна загвоздка. Ющенко думал, что как только он станет президентом, все олигархи падут ниц и покорно согласятся предстать перед справедливым президентским судом, вместо того, чтобы насмерть схлестнуться за свои денежные потоки.
По словам блогера, Ющенко был настолько уверен в сакральности своей президентской власти, что поддался давлению, распустил «любых друзив», на которых опирался, а врагам отдал Кабмин. Закончилось для борца с олигархами все очень печально: его указы отменяли провинциальные районные суды, он ни на что не влиял и пошел на перевыборы с рейтингом 5%.