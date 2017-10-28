Заявление Ющенко насторожило Порошенко

Отложив свои дела пасечные, экс-президент Украины Виктор Ющенко, решил озаботиться судьбой родного государства. Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс, который он эти все года по-тихому сочинял и вот наконец-то сейчас решился, чтобы не просто обнародовать его и подарить кому-то из лидеров нации, а собственноручно, став опять президентом Украины, начать воплощать в жизнь.
Как передает replyua.net, комментируя идею Виктора Ющенко, украинский журналист Андрей Капустин в своем блоге пишет о том, что возникает всего два вопроса: как быстро кто-то в стране может навскидку вспомнить, кто такой Ющенко? Второй вопрос, если кто-то навскидку таки вспомнил, кто такой этот самый Ющенко, то кто, в таком случае, помнит о его политическом курсе?
По словам журналиста, весьма ожидаемо, что большинство граждан в Украине встретили заявление Ющенко с сарказмом и только один человек, который находится на Банковой, немного напрягся. Потому что именно Ющенко летал защищать и морально поддерживать Михеила Саакашвили в Тбилиси, когда в Грузию вторгся Путин, а самолеты РФ бомбили грузинские города.