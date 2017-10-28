Блогер: Яценюк один в один повторил путь Ющенко

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павел Себастьянович на своей странице в соцсети Facebook рассуждает, что общего у экс-президента Украины Виктора Ющенко и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Эти политики, в свое время, были чуть ли не единой надеждой всей Украины, но в итоге не смогли оправдать надежду избирателей.
По словам блогера, оба политики по образованию экономисты. Оба обещали молниеносные экономические реформы. Оба обещали ликвидировать налоговую милицию. Оба растратили предоставленную судьбой возможность войти в историю великими реформаторами, а не демагогами, как большинство в украинском политикуме. Оба для воплощения всего обещанного людям имели огромные фракции в парламенте, когда можно было взять в свои руки практически всю власть и добиться того, что требовал Майдан.
Павел Себастьянович отмечает, что растратить возможности можно при абсолютно разных стартовых возможностях. Условия разные, а результат один. Это характеризует многих, кто сейчас продолжает находиться у власти с давних времен. Они там были при абсолютно разных условиях, а результат всегда один – невероятное личное обогащение.