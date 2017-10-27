Дипломат: важно, чтобы слова, которые сегодня произнес Ахтем Чийгоз, говорил, каждый украинец, ступая на родную землю

«Здесь мы дома» – именно такими были первыми слова Ахтема Чийгоза после приземления в аэропорту «Борисполь». Эти эмоциональные слова, произнесенные человеком, который явно не знал, какое его ожидает будущее, кроме российских лагерей, скитания и боли. Для Ахтема Чийгоза – дом это не просто Крым, а Киев и вся Украина. Важно, чтобы это чувство разделяли не только большинство крымских татар, но и большинство украинцев. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский дипломат и блогер Богдан Яременко.
По его словам, для Ахтема Чийгоза возвращение в Киев – это как надежда, что, несмотря на религиозную и этническую выделяемость, он может чувствовать себя частью большого народа, частью украинской нации. Для украинцев – это взросление. Это осознание того, что мир не делится на хороших нас и плохих русских, штанишки исторической жертвы российского империализма тесные для современной европейской нации, зрелый народ кроме собственных бед и невзгод способен сочувствовать тем, кому еще хуже.
Богдан Яременко отмечает, что в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону. Мы видим, как крымскотатарская проблема стала наконец-то частью общенациональной повестки дня. И в дипломатии – усилия по привлечению внимания мира к проблемам крымских татар, и во внутренней политике – конституционная комиссия по разработке вопросов статуса Крыма.