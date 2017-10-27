Еще немного и власти нужно будет оппозиции охрану выделять, иначе ни Саакашвили, ни Соболеву не избежать народного гнева, – блогер

Как только начинались акции протеста под Верховной Радой немало объективных и уважаемых в Украине политических аналитиков, среди которых и блогер Денис Казанский, заявили о том, что все эти народные акции – это довольно тревожный сигнал для украинской власти. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.
Он отмечает, что после рекламы в платном секторе Фейсбук и Ютуба, после перфомансов Саакашвали на границе и в городах Украины, после пламенных призывов Егора Соболева и комбата Семена Семенченко, после Мустафы Найема, который лично раздавал листовки в метро, на акцию под парламентом пришла аж тысяча людей или же 0,034% населения Киева.
По словам блогера, акции под предводительством Саакашвили и правда стали действительно тревожным звонком для власти, таким звонком, что еще год в таком режиме и лидерам оппозиции придется охрану выделять, чтобы спрятаться от рядовых граждан, которых они своими спектаклями замучают окончательно. А там действительно встанет вопрос о необходимости адекватной оппозиции в стране, потому что очевидно – нынешняя оппозиция способна только дискредитировать институты власти, а не готовиться их возглавить.