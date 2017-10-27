Блогер: списать теракт на Россию, сделав из Мосийчука патриота и героя, – это позволить настоящим виновникам остаться безнаказанными

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Наши стражи порядка почему-то уже решили, что нардепа Мосийчука хотели убить агенты ФСБ. Такая версия, конечно же, имеет место быть, но, вряд ли в данном случае. «Если каждый раз кричать волки-волки, то, когда придут настоящие волки, уже никто не поверит. Где Россия и где Мосийчук? Где Кадыров и Мосийчук? Как бы не относится к Кадырову, но он фигура совсем иного масштаба. Кому надо убивать этого мелкого жулика, работающего на успешного афериста, которому так везет в любви и в карты?», – цитирует украинского блогера Сергея Фурсу replyua.net.Блогер отмечает, что, если полицейские не шутят, а и в правду видят в покушении на убийство Мосийчука руку Кремля, то можно констатировать, что дискредитация себя – любимое занятие украинских властей, но, зачем же делать это так очевидно? Сейчас еще и героизируют человека, из-за темных дел которого погибло двое людей. Конечно, Мосийчука Россия хотела убить, он же герой или, может быть, настоящий патриот и не важно, что патриоты крошат друг друга из-за собственности, которая непонятно как попала им под контроль и не важно, что теперь от этого страдают и невинные люди.Сергей Фурса отмечает, верховенство права – главное условие развитого государства и институты власти должны работать над его укреплением, а они молча наблюдают за тем, как его разрушают. Этому подтверждение есть крушение зданий судов, взрывы мин на мирных улицах. Все же можно, ведь все можно списать на Россию. Блогер подчеркивает, списать все на Россию в данном случае – это просто позволить настоящим виновникам остаться безнаказанными. Их конечно может накажут правильные патриоты, устроив еще один взрыв или другими доступными методами, но, где же здесь правовое государство?