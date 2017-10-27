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В законопроекте о животных есть и светлая сторона медали, как например, то что животные перестанут гадить на детских площадках, – блогер

В законопроекте о животных есть и светлая сторона медали, как например, то что животные перестанут гадить на детских площадках, – блогер
Недавно обнародованный законопроект о животных еще не стал законом, а уже вызывает опасение у людей в первую очередь из-за того, что не все объективно рассматривают его главных положения, уверена украинский блогер Екатерина Заолотарева. По ее мнению, этот законопроект, в первую очередь, об ответственности, а уже во вторую очередь обо всем остальном и о заботе о животных в том числе. Во всем цивилизованном мире животные чипированы, взяты на учет, стерилизованы или кастрированы – все это в зависимости от обстоятельств и это правильно. Животные – не игрушки. Это ответственность.

Блогер отмечает, что мало кто вспомнит, но у нас тоже давно действует обязательная регистрация животных в разных городах. В Киеве, например. Другой вопрос, насколько серьезно к этому подходят владельцы животных, а подходить нужно не просто серьезно, а и понимая все вероятные последствия. Взял-поиграл-выбросил на улицу нужно прекращать. Именно поэтому у нас стаи бездомных животных. И именно поэтому к этой проблеме нужен системный подход. По словам Залотаревой, насчет того, что у бабушек-дедушек нет денег и они не смогут заплатить 180 гривен за взятие на учет их животных, этот вопрос легко решается каким-то первичным периодом, в который это модно сделать бесплатно. Полгода, например. Насчет обязательной стерилизации или кастрации, если животное не из питомников для разведения, то нет здесь ничего плохого.

По словам блогера, по поводу уборки за своим животным, то тут принципиальный вопрос, который вообще не требует обсуждения. Если кому-то сложно выйти гулять с совочком и пакетиком, так пусть животное ходит в туалет тогда в доме. То же самое насчет выгула в непредназначенных для этого местах: детских площадках, парках, на пляжах. За это безусловно нужно штрафовать. Это совершенно ненормальное явление.
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