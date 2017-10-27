Волонтер: с такой оппозицией народ никто не услышит и власть расслабиться



Все это собрание у Верховной Рады, все эти дайте нам «трусы 20-штук» - дискредитация мирного протеста. Все эти радикальные не радикалы. Весь этот маргинез, не является даже подобием настоящего Майдана. Как



Он отмечает, что, когда смотришь на происходящее под парламентом становится обидно за настоящих майдановцев и за ветеранов



Он отмечает, что еще очень выводит из себя тот факт, что с такой оппозицией любая власть будет на коне и не будет прислушиваться к голосу народу, потому что с такой оппозицией мнение народа сразу нивелируется, с ним никто не считается и озвученные требования не собирается выполнять.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Все это собрание у Верховной Рады, все эти дайте нам «трусы 20-штук» - дискредитация мирного протеста. Все эти радикальные не радикалы. Весь этот маргинез, не является даже подобием настоящего Майдана. Как передает replyua.net , такое мнение в своем блоге высказал украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай.Он отмечает, что, когда смотришь на происходящее под парламентом становится обидно за настоящих майдановцев и за ветеранов АТО , которые пришли поддержать протест. Это достойные люди, которые хотят более серьезных реформ и сподвижек в эволюции государственных институтов. «Мне жалко только то, что политические аферисты утилизировали протестный запал людей. Ведь основное – это не стояние под Радой. Основное – это требование глобальных, а не фейковых реформ», – написал блогер.Он отмечает, что еще очень выводит из себя тот факт, что с такой оппозицией любая власть будет на коне и не будет прислушиваться к голосу народу, потому что с такой оппозицией мнение народа сразу нивелируется, с ним никто не считается и озвученные требования не собирается выполнять.