Волонтер: с такой оппозицией народ никто не услышит и власть расслабиться

Все это собрание у Верховной Рады, все эти дайте нам «трусы 20-штук» - дискредитация мирного протеста. Все эти радикальные не радикалы. Весь этот маргинез, не является даже подобием настоящего Майдана. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай.
Он отмечает, что, когда смотришь на происходящее под парламентом становится обидно за настоящих майдановцев и за ветеранов АТО, которые пришли поддержать протест. Это достойные люди, которые хотят более серьезных реформ и сподвижек в эволюции государственных институтов. «Мне жалко только то, что политические аферисты утилизировали протестный запал людей. Ведь основное – это не стояние под Радой. Основное – это требование глобальных, а не фейковых реформ», – написал блогер.
Он отмечает, что еще очень выводит из себя тот факт, что с такой оппозицией любая власть будет на коне и не будет прислушиваться к голосу народу, потому что с такой оппозицией мнение народа сразу нивелируется, с ним никто не считается и озвученные требования не собирается выполнять.