Политолог: «Аннексия Крыма и кризис в Украине ускорили сепаратистские движения в Европе»

Центробежные процессы в европейских государствах ускорились из-за аннексии Крыма, и уже во многих странах наблюдаются сепаратистские настроения.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое мнение высказал Сергей Постоловский, политический аналитик. «Автономии хотят те или иные части Великобритании, Бельгии, Италии, Испании. Как правило, к самостоятельности стремятся более богатые регионы. Однако катализатором сепаратизма не в последнюю очередь выступила аннексия Крыма. Если бы не российская агрессия против Украины, центробежные процессы в Европе шли бы намного медленнее», - заявил Постоловский.
Аналитик также подчеркнул, что сепаратистские движения обретают популярность во многих европейских странах из-за ускоряющегося процесса глобализации, а также из-за большого притока мигрантов в ЕС. Напомним, что референдум о независимости прошел в Крыму в 2014 году. Большинство стран не признали аннексию полуострова, и сразу после референдума ввели санкции против России и Крыма, которые действуют и по сей день.