Макаренко: «Чтобы бомжи в Европе не воровали, им дают до 900 евро пособия, у нас таможенники зарабатывают 200 евро»

Анатолий Макаренко, занимавший должность главы Государственной таможенной службы в период с 2014 по 2015 годы, прокомментировал ситуацию в украинской таможне, где сотрудники получают мизерную заработную плату, и при таких доходах они просто не могут не воровать.
Как информирует replyua.net, об этом бывший чиновник написал на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что даже бомжи в странах Евросоюза живут в несколько раз лучше украинских таможенников, и государство заботится об этих людях, чтобы они не воровали, предоставляя им солидное пособие.
«Бомжи на просторах Евросоюза получают от €500 до €900 пособия от государства. Государство дает на еду, одежду и как-то компенсирует необходимость украсть.Таможенник в Украине получает €200 за высококвалифицированную, иногда очень сложную и рискованную работу на государство. Пенсия таможенника – около €150», - пишет Макаренко. Он интересуется, что остается делать таможеннику из Украины, если его доходы в разы меньше, - просто молча завидовать европейским бомжам или же начинать воровать?