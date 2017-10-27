Макаренко: «Чтобы бомжи в Европе не воровали, им дают до 900 евро пособия, у нас таможенники зарабатывают 200 евро»



Анатолий Макаренко, занимавший должность главы Государственной таможенной службы в период с 2014 по 2015 годы, прокомментировал ситуацию в украинской таможне, где сотрудники получают мизерную заработную плату, и при таких доходах они просто не могут не воровать.



Как



«Бомжи на просторах Евросоюза получают от €500 до €900 пособия от государства. Государство дает на еду, одежду и как-то компенсирует необходимость украсть.Таможенник в Украине получает €200 за высококвалифицированную, иногда очень сложную и рискованную работу на государство. Пенсия таможенника – около €150», - пишет Макаренко. Он интересуется, что остается делать таможеннику из Украины, если его доходы в разы меньше, - просто молча завидовать европейским бомжам или же начинать воровать?

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Анатолий Макаренко, занимавший должность главы Государственной таможенной службы в период с 2014 по 2015 годы, прокомментировал ситуацию в украинской таможне, где сотрудники получают мизерную заработную плату, и при таких доходах они просто не могут не воровать.Как информирует replyua.net , об этом бывший чиновник написал на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что даже бомжи в странах Евросоюза живут в несколько раз лучше украинских таможенников, и государство заботится об этих людях, чтобы они не воровали, предоставляя им солидное пособие.«Бомжи на просторах Евросоюза получают от €500 до €900 пособия от государства. Государство дает на еду, одежду и как-то компенсирует необходимость украсть.Таможенник в Украине получает €200 за высококвалифицированную, иногда очень сложную и рискованную работу на государство. Пенсия таможенника – около €150», - пишет Макаренко. Он интересуется, что остается делать таможеннику из Украины, если его доходы в разы меньше, - просто молча завидовать европейским бомжам или же начинать воровать?