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Политолог назвал возможную причину покушения на Мосийчука

Политолог назвал возможную причину покушения на Мосийчука
Политическая деятельность могла стать причиной покушения на Игоря Мосийчука, депутата от Радикальной партии, однако не исключаются и другие версии, поскольку Мосийчук сыграл довольно непростую роль в событиях, которые происходили после революции.

Как сообщает replyua.net, об этом политолог Тарас Березовец написал на своей странице в Фейсбуке. «Вспоминается старая чеченская история Мосийчука с Рамзаном Кадыровым. Второй аспект, что местом покушения выбран телеканал Эспрессо, собственниками которого являются руководители Народного фронта Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Николай Княжицкий. НФ известен крайне напряженными отношениями с боевиками ОРДЛО и российскими спецслужбами», - пишет политолог.

По его словам, место теракта могло быть и не случайным – оно может быть связано с действиями Народного фронта по отношению к России. Березовец отмечает, что подрыв мопедов и скутеров является одним из любимых методов политических убийств спецслужб, но так или иначе власти могут ввести особый режим безопасности в Киеве из-за угрозы новых терактов.
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