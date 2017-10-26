Политолог назвал возможную причину покушения на Мосийчука

Политическая деятельность могла стать причиной покушения на Игоря Мосийчука, депутата от Радикальной партии, однако не исключаются и другие версии, поскольку Мосийчук сыграл довольно непростую роль в событиях, которые происходили после революции.
Как сообщает replyua.net, об этом политолог Тарас Березовец написал на своей странице в Фейсбуке. «Вспоминается старая чеченская история Мосийчука с Рамзаном Кадыровым. Второй аспект, что местом покушения выбран телеканал Эспрессо, собственниками которого являются руководители Народного фронта Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Николай Княжицкий. НФ известен крайне напряженными отношениями с боевиками ОРДЛО и российскими спецслужбами», - пишет политолог.
По его словам, место теракта могло быть и не случайным – оно может быть связано с действиями Народного фронта по отношению к России. Березовец отмечает, что подрыв мопедов и скутеров является одним из любимых методов политических убийств спецслужб, но так или иначе власти могут ввести особый режим безопасности в Киеве из-за угрозы новых терактов.