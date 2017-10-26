Тезис «Порошенко хуже Януковича» не нашел поддержки среди украинцев

Тезис «Порошенко хуже Януковича», который организаторы митинга за «большую политическую реформу» активно продвигали в информационном пространстве страны, не нашел своего подтверждения. Хотя выступления широко освещались различными медиа, в частности, российскими – с плохо скрытой надеждой на дестабилизацию ситуации в Украине, массовой поддержки они не нашли – киевляне остались в стороне громких возгласов и без лишних эмоций обсуждают события у стен парламента. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Евгений Магда.
По его словам, называть собравшихся под Радой «майданом» не стоит ни по географическому, ни по содержательному признаку, ибо сложно представить поведение участников Революции Достоинства, которые заплевывали своих оппонентов.
Политолог подчеркивает, что «горячая осень-2017», многократно обещанная с телеэкранов и страниц популярных изданий, так и не стала реальностью, однако это не означает, что проблемы в стране исчезли. Скорее, следует говорить о сохранении условий для проведения диалога и поиск эффективных путей защиты национальных интересов - без лишних эмоций и действий, направленных против Украины.