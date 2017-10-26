Бизнесмен: «Интересно, а как власти будут собирать налог на кошечек и собачек?»

Владимир Спиваковский, известный бизнесмен и писатель, прокомментировал новость о том, что в Украине могут ввести налог на собак, кошек и других домашних питомцев, сообщает replyua.net.На своей странице в Фейсбуке бизнесмен пишет, что выход из ситуации имеется, и он довольно простой: нужно прописать в новом законе, что, если кто-то по каким-то причинам не может заплатить этот налог, он должен принести своих хомячков, крыс, собачек и кошек к зданию мэрии, парламента или Кабинета министров, чтобы чиновники и политики сами смогли позаботиться об этих животных.
«В первый же день, когда на ступеньках мэрий городов скопится несколько тысяч кошечек, собачек, хомячков и рыбок, закон отменят. А может, даже еще приплатят хозяевам, чтобы животных забрали обратно и заботились о них сами. Кстати, а вот как собирать такой налог? Например, сотрудникам финансового управления Стокгольма приходится гавкать у дверей домов несознательных граждан», - пишет Спиваковский. По его словам, в целом ряде европейских государств такой налог действительно существует, но правила оплаты такого налога сильно отличаются.
К примеру, в Швеции размера налога устанавливается, исходя из длины животного, поэтому почти все любители собак держат дома крошечных псов мелких пород. «Когда МВФ отказывается давать нам свои кредиты, а экономике страны зарабатывать не на чем, вот тогда и возникает «план Б», - считает бизнесмен.