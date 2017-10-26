Саакашвили: «Это тот случай, когда я полностью соглашусь с Геращенко»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал взрыв, который накануне вечером, 25 октября, произошел в Киеве, передает replyua.net.
По словам политика, это крайне плохая история, в результате которой погиб один человек (охранник Мосийчука, - ред.), и среди раненых есть его хороший знакомый Виталий Бала, являющийся не только давним другом, но и однокурсником. «Тот случай, когда могу согласиться даже с Геращенко, что это вполне могут быть российские спецслужбы. Но это означает, что российские спецслужбы снова и снова взрывают украинцев! Вопрос в том, почему они уже в который раз могут безнаказанно действовать в Киеве, почему СБУ и другие службы занимаются всем чем угодно», - пишет Саакашвили.
По его словам, спецслужбы продолжают атаковать оппозицию и бизнес, но при этом крайне неэффективно защищают украинских граждан от врагов. Саакашвили подчеркнул, что вместо реального поиска врагов правоохранительные органы ищут «двадцать мифических грузин».