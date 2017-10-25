Экономист: «Украина активно продолжает помогать экономике России развиваться»

Данные Госстата свидетельствуют о том, что Россия продолжает оставаться крупнейшим партнером Украины, и с начала этого года импорт российских товаров возрос на целых 37 процентов, и Киев продолжает поднимать российскую экономику.
Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал экономист Юрий Буздуган. По его словам, с начала текущего года увеличился импорт в Украину российских нефтепродуктов, газа и угля. «Импорт из РФ будет, никуда от этого мы не денемся. Такая ситуация существует еще с 50-х годов. Российский газ дешевле, чем алжирский, норвежский или азербайджанский. Мы будем вынуждены покупать его в РФ. Что касается угля, то в Украине было 150 шахт до войны. А сейчас на подконтрольной территории Украины осталось, по разным данным, от 30 до 45 шахт», - заявил экономист.
По его словам, Украина покупает «российский» уголь, но на самом деле речь идет об угле с Донбасса. «Здесь простых путей не будет. От зависимости от РФ мы не избавились, но вопрос в другом – никто ведь реально и не ставил перед собой такой задачи»», - подчеркнул Буздуган.